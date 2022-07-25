المتفوقة ربا عبد الباقي تشكو صعوبة العلوم

وقالت الطالبة ربا عبد الباقي الثانية على مستوى مدرسة البركة بنسبة بلغت (٢٧٦) درجة أنها سعيدة بهذا التفوق والنجاح، وأضافت: “لولا صعوبة مادة العلوم لأحرزت المركز الأول عن جدارة، ولكن بحمد لله حققت نسبة مرضية”، مشيدة بدور المدرسة واسرتها في تهيئة بيئة مناسبة وتوفير مناخ جيد للطلاب حتى تحقق هذا التفوق والنجاح، وقالت إن أولى خطوات نجاح الطالب هو التركيز في شرح الحصص الدراسية، ومن ثم المراجعة في المنزل وقالت إنها لا تحبذ السهر وتنام منذ الساعة التاسعة مساء وعن قطوعات الكهرباء، قالت رُبا إنها برمجت وقتها وفقا لبرمجة قطوعات إدارة الكهرباء حتى تستفيد من وقتها لمراجعة دروسها وتفادي آثار انقطاع التيار الكهربائي باستمرار .

وقالت إنها تسعي وتتمنى دراسة هندسة النفط في المستقبل بجامعة أفريقيا العالمية .

من جهتها قالت والدة الطالبة المتفوقة ربا، نهى الصادق، اإها كانت تتوقع تفوق ابنتها نتيجة لاجتهادها وقالت نهى إن ربا لا تلعب أبداً فيما يخص دراستها مؤكدة أنها لا تحتاج لمن يحثها على المذاكرة والمراجعة، ودائماً مهمومة بدراستها فقط، ولا تشغل بالها بأي شيء خلاف دروسها ومراجعة مذكراتها ، لافتة إلى أنها لم تتعب معها كثيراً ولم تحتاج يوماً لتنبيها لدراستها والاهتمام بها، وتعتمد على نفسها اعتمادا كاملا، وتعلمت هذا الشيء منذ الصغر، وأعربت عن سعادتها وفخرها بتفوق ابنتها مع أمنياتها بدوم التفوق والنجاح حتى تحقق حلم حياتها بدراسة الهندسة .