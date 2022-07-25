إقليم النيل الأزرق: الحياة عادت إلى طبيعتها في الإقليم ونعمل على إعادة المتأثرين بالأحداث لمناطقهم

الخرطوم: السوداني

أكّد حاكم إقليم النيل الأزرق، الفريق أحمد العمدة بادي، عودة الحياة إلى طبيعتها بالإقليم على مستوى المحليات التي تأثرت بالأحداث الأمنية الأخيرة، مشيرًا إلى أنّ حكومة الإقليم بصدد إرجاع كافة المتأثرين بالأحداث إلى مناطقهم المختلفة.

وكشف بحسب وكالة السودان للأنباء، عن تدابير جارية لمعالجة انقطاع التيار الكهربائي بسبب العطل الفني بالكيبل المغذي للمحطة التحويلية الخاصة بالإقليم.

وأضاف: تم تكليف وزير البنية التحتية والتنمية العمرانية يرافقه فريق هندسي لاستجلاب المحول الاحتياطي لمدينة سنجة توطئةً لإيجاد المعالجات الجذرية لمشكلة التيار الكهربائي خلال الأيام القادمة وإمداد المياه بالإقليم.

وأكّد أنّ فرض السيطرة على الأوضاع تجئ من أولويات الحكومة والأجهزة النظامية بالإقليم، وجدّد أن الأحداث التي شهدتها بعض مناطق الإقليم لا تشبه إنسان النيل الأزرق.