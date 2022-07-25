الأرصاد تتوقّع ارتفاع درجات الحرارة الصغرى في معظم أنحاء البلاد

الخرطوم: السوداني

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية اليوم الاثنين أن توالي درجات الحرارة انخفاضها العظمى الطفيف، بينما ترتفع درجات الحرارة الصغرى في معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت هطول أمطار خفيفة الى متوسطة في أجزاء متفرقة من ولايات البحر الأحمر، كسلا، الجزيرة، القضارف، سنار، النيل الأبيض، النيل الأزرق، شمال وجنوب كردفان، شرق وجنوب دارفور، وتوقعت الهيئة هطول أمطار متوسطة الى غزيرة بولاية غرب دارفور.

وسجلت البلاد أعلى درجة للحرارة اليوم في كل من دنقلا، كريمة وبورتسودان 43 درجة، وأدنى درجة 15 في مدينة رشاد.

وأوضحت هيئة الأرصاد أن من أهم معالم الطقس اليوم تعمق منخفض السودان الحراري، ويمر الفاصل المداري شمال كسلا، عطبرة، جنوب أبو حمد، شمال الأبيض، الفاشر والجنينة.

كما توقعت الأرصاد أمطاراً رعدية في القضارف، نيالا، رشاد، الجنينة وزالنجي، وأمطاراً متوسطة في كل من أم بنين، أبو نعامة، الدمازين، كادقلي، الضعين وبابنوسة.

وأشارت الهيئة في نشرتها أن يكون الطقس غائماً جزئياً في كل من كريمة، عطبرة، شندي والخرطوم، وصافياً ومشمساً في وادي حلفا، أبو حمد، حلايب، شلاتين ودنقلا.

وتوقعت حدوث زخات امطار خلال فترة الليل بمدن بورتسودان، كسلا، حلفا الجديدة، ود مدني، الفاشر، الدويم، سنار، الأبيض، كوستي والنهود.