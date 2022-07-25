لجنة انتخابات نقابة الصَّحفيين السُّودانيين تجتمع وتُقرِّر إعداد لائحة تُنظِّم عملها

الخرطوم: السوداني

قرّرت لجنة انتخابات نقابة الصّحفيين السُّودانيين، إعداد لائحة تُنظِّم عملها والعملية الانتخابية لإجازتها، وعقدت اللجنة اجتماعها الأول اليوم الاثنين، بمركز “طيبة برس”، بحضور أعضاء من اللجنة التمهيدية للنقابة.

ووزّعت اللجنة، المهام على أعضائها، واختارت الأستاذ فيصل محمد صالح رئيساً، والأستاذة لمياء الجيلي مقرراً والأستاذ الأحمدي فرح مسؤولاً للإعلام.

وتَمّ الاتفاق على إجراء عملية تسليم النسخة النهائية من النظام الأساسي والسِّجل الانتخابي المنقح، من اللجنة التمهيدية لنقابة الصحفيين السودانيين اليوم.

وقرّرت اللجنة، إعداد لائحة تُنظِّم عملها والعملية الانتخابية لإجازتها في الاجتماع المقرر له الخميس المُقبل، كما ناقشت إكمال عضويتها بخمسة من المحامين حسب قرار الجمعية العمومية.

يُذكر أنّ لجنة الانتخابات انتخبت من قبل الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين السودانيين، التي انعقدت يوم السبت 23 يوليو الجاري بدار المهندس بالخرطوم، وتضم الأساتذة “فيصل محمد صالح وأحمد يونس ولمياء الجيلي وعز الدين دهب والشفيع الأديب والأحمدي فرح ومزدلفة يوسف ومعاوية الجاك”.