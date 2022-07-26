عبد الواحد يوافق على الانضمام لـ(التغيير الجذري) والحلو يشترط الجدية

الخرطوم: وجدان طلحة

وافقت حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور للانضمام إلى تحالف التغيير الجذري الذي تم الإعلان عنه أمس الأول لإنهاءالانقلاب .

وقال الناطق باسم الحزب الشيوعي، فتحي فضل، في تصريح لـ(السوداني)، إن انضمام عبد الواحد نور يعتبر خطوة وإضافة كبيرة للتحالف، وأضاف أن الإعلان عن موقف الحركة جاء عقب المؤتمر الصحفي مباشرة.

من جانبه أعلن القيادي بالحركة الشعبية شمال ــ جناح عبد العزيز الحلو، د.محمد يوسف، لـ(السوداني)، مباركة التحالف، وقال: (مبدئياً ليس لدينا مشكلة للانضمام للتحالف، لكن يجب أن ندرس الإعلان، وأن نتأكد أن الدعوة جادة وليس شعارات) .