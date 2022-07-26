تربية الجزيرة تعلن تبنيها لأولى الولاية وشقيقها

الخرطوم: السوداني

أعنلت وزارة التربية والتعليم بولاية الجزيرة، عن تبينها لأولى شهادة مرحلة الأساس بالولاية، مزن عصام، (279) درجة، وشقيقها التوأم عاصم (269) درجة .

وتوفي والدهما قبل لحظات من إعلان النتيجة، بعد أن توقع تفوق ابنته وابنه في الامتحانات، وأعدَّ كبشاً لذبحه فرحاً بهذه المناسبة.

وأدى مدير عام الوزارة، د. كمال الدين عوض، أمس واجب العزاء في وفاة والد التلميذين.

وأعلن عن تبني الوزارة لمزن وعاصم لإكمال دراستهم بالمرحلة الثانوية، وتذليل كل الصعاب لمواصلة مسيرة التفوق والنجاح .