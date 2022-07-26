سنار تطلب تدخلاً اتحادياً لمجابهة أوضاع نازحي النيل الأزرق

الخرطوم: السودانى

طالبت وزارة الصحة بولاية سنار السلطات الاتحادية بالتدخل العاجل، لمجابهة الاحتياجات الصحية للنازحين إلى الولاية من إقليم النيل الأزرق .

والأسبوع الماضي شهدت عدة مدن بالإقليم مواجهات قبلية أودت بحياة العشرات، فضلاً عن مئات من المصابين والجرحى، وفرار أعداد كبيرة من النازحين للولايات القريبة، قبل سيطرة القوات الأمنية على الأوضاع هناك.

وقالت مدير عام وزارة الصحة بسنار، فاطمة محمد عبد الله الحلو، إن وضع النازحين من أحداث إقليم النيل الأزرق بولاية سنار يحتاج تدخلاً اتحادياً من وزارة الصحة الاتحادية والمنظمات.

وكشفت خلال لقاء جمعها بوفد من إدارة الطوارئ الاتحادية أن عدد النازحين في تزايد على ولاية سنار؛ مما أوجد ضغطاً على المؤسسات الصحية بالولاية.

وفي السياق تلقى مدير عام وزارة الصحة بولاية الجزيرة، د. أسامة عبد الرحمن، تقريراً من الإدارة العامة للطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة حول توفير الخدمات الصحية للنازحين من إقليم النيل الأزرق بسبب الأحداث الأخيرة بحلة رضوان بمحلية مدني الكبرى، إضافة لالتزام أهل القرية بتوفير الوجبات الغذائية.

وأبان التقرير أن عدد الوافدين (340) شخصاً من الذكور والإناث، موزعين حسب الفئات العمرية، منهم (64) طفلاً دون سن الخامسة، وحوى التقرير الحالات الصحية للوافدين، وأوصى بضرورة التواصل مع مفوضية العون الإنساني لعمل نداء واستدعاء للمنظمات العاملة بالولاية للتدخل.