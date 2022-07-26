بعد انتشار شائعة وفاته الفنان شمت محمد نور: لا أخاف الموت.. مات أعزاء على قلوبنا

الخرطوم: محاسن أحمد عبدالله

أوضح مؤسس مجموعة عقد الجلاد الغنائية، الفنان شمت محمد نور، أن شائعة وفاته أقلقت أهله وأصدقائه ومحبيه، وأنه بخير وصحة جيدة، ووصف مطلق الشائعة بـ(السخيف).

وتساءل شمت: (لا أدري ما الفائدة من نشر الذعر والألم والحزن بين الناس بأخبار الموت الكاذبة ، مات أعزاء على قلوبنا لذا لا نهاب الموت ولا نخشاه فهو لابد منه)

يذكر أن شائعة قوية أطلقت بوفاة الفنان شمت محمد نور، وانتشرت على نطاق واسع؛ الأمر الذي أثار حالة من القلق بين أصدقائه ومعجبيه ليضطر بالظهور عبر فيديو لطمأنة الجميع أنه بخير.