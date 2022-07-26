لأول مرة في السودان.. طلاب متلازمة داون نجاح بنسبة (١٠٠%) في امتحانات الأساس

الخرطوم: محاسن أحمد عبدالله

(داون طاقة لا إعاقة)؛ ظل هو الشعار الأبرز الذي ظلت تستمد منه هذه الفئة قوتها لتحقيق أهدافها في حياتهم العلمية والعملية، ليؤكدوا على الدوام أنهم أصحاب طاقة جبارة تكسرت أمامها الإعاقة، وحقق طلاب متلازمة داون بمركز السودان في امتحانات شهادة مرحلة الأساس نسبة نجاح بلغت مائة في المائة.

احتفى الكثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي بذلك النجاح الباهر والكبير، وانهالت عليهم الدعوات الطيبة لمزيد من النجاحات.

فيما غرد السفير التركي بالسودان، عرفان أوغلو، على تويتر: (طلابنا في مركز السودان لمتلازمة داون يجلسون لامتحان شهادة الأساس، والحمد لله كلهم نجحوا بنسبة نجاح 100%، وأحرزوا درجات عالية كمان، مبروك ليهم، بستحقوا دعمكم).