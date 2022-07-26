رغم القسم وسياج السرية.. (السوداني) تنفرد بملامح لجنة تسيير المريخ المرتقب إعلانها نهار اليوم   

كتب: حسن بشير

حصلت (السوداني) على ملامح التشكيل المرتقب للجنة تسيير نادي المريخ التي ستُعلن عنها لجنة الانتخابات نهار اليوم الأربعاء.

وبالرغم من فرض سياج من السرية على التشكيل المنتظر، وأداء أعضاء لجنة الانتخابات للقسم بعدم البوح أو التصريح الإعلامي حول هوية أعضائها، الا ان (السوداني) استطاعت الحصول على ملامح التشكيل الذي ينتظر الإعلان عنه خلال الساعات القادمة.

وشهد يوم أمس (الثلاثاء) تحركات كبيرة واتصالات عديدة للجنة الانتخابات مع عدد من الشخصيات، وهو ما أسفر عن تكوين اللجنة المرتقبة التي وبحسب الإعلان المرتقب سيكون أجلها (60) يوما.

وعلمت (السوداني) ان رئيس لجنة الانتخابات القانوني علي البلولة وقع قرار تكوين اللجنة، وغادر إلى دولة تركيا في مهمة عمل.

وأبلغ مصدر رفيع بلجنة الانتخابات، (السوداني) بقوله ان الاتفاق على تكوين اللجنة جاء بعد مخاض عسير، حيث واجهت اللجنة صعوبات متعددة نجحت في تجاوزها بالحوار المباشر مع كل الأطراف حسب قوله، كما كشف عن تلقي اللجنة لعدد من الترشيحات الجيدة الا انه تم استبعاد كل من لا يملك عضوية النادي من سباق الترشح للجنة، تحسباً من الطعون وامتثالاً للنظام الأساسي للنادي.

وكلفت لجنة الانتخابات الناطق الرسمي بها د. حاتم الليلي بالتحضير للمؤتمر الصحفي الخاص بإعلان لجنة التسيير، وإعداد وتقديم البيان الذي سيقدم، كما تم تجهيز الخطابات التي ستسلم لعدد من الجهات ذات الصلة من بينها اتحاد كرة القدم، وبعض الجهات الأخرى.

وتم وضع خيارين للمؤتمر الصحفي الذي سيعقد اليوم، حيث أعلنت لجنة الانتخابات عن قيامه بإستاد المريخ، واحتاطت كذلك بحديقة الموردة الذي أقيمت بها الجمعية العمومية تحسباً لأي ظرف طارئ.

واستقرت لجنة الانتخابات في منصب الرئيس على القنصل حازم مصطفى في ظل انعدام الخيارات وإجماع أعضاء لجنة الانتخابات على شخصه بالرغم من بعض التحفظات عليه.

بينما حافظ، محمد سيد احمد الجاكومي على منصبه نائباً للرئيس رغم التخوف من الصراع الناشب بينه ورئيس النادي.

وتكمن المفاجأة في ضم لجنة التسيير لاسم الأستاذ الجيلي تاج الدين أبو شامة، الذي وافق على العمل بعد جولات واتصالات ماكوكية قام بها عدد من الشخصيات المريخية والسيادية التي نجحت في إقناع الرجل بالعمل في اللجنة والاستفادة من الخبرات والعلاقات التي يتمتع بها.

ويعرف عن نائب الرئيس الجديد أبو شامة بأنه نائب المدير لتطوير المنتجات المدنية بمنظومة الصناعات الدفاعية، إلى جانب عمله في السابق كرئيس لنادي السروراب.

وسيحافظ الكابتن عادل أبو جريشة على مقعده نائباً للرئيس بعد اشتراط وتمسك حازم مصطفى بضرورة تواجده إلى جانبه رغم حالة الخلاف حوله.

وستضم عضوية لجنة التسيير المرتقبة، عددا من الأسماء ابرزها اللواء طارق محمد ابراهيم، مدير السجل المدني الذي وافق على العمل.

كما وافق العميد حقوقي عبد الرحيم بدر الدين مدير الإدارة القانونية بمنظومة الصناعات الدفاعية على العودة من جديد والعمل في اللجنة المرتقبة، وهو المعروف عنه بأنه نائب امين الخزينة في لجنة التسيير التي قادها الأستاذ محمد الشيخ مدني سابقاً.

ومن الأسماء الجديدة باللجنة كذلك، رجل الأعمال حافظ دوسة الذي تلقى اتصالاً هاتفياً من لجنة الانتخابات وأعلن موافقته على العمل بعضوية اللجنة.

وعاد عضو المجلس الأسبق حسن ادريس إلى الواجهة من جديد، حيث تقرر ضم اسمه لقائمة اللجنة التي ستُعلن اليوم.

يُشار إلى أن عضوية التسيير ستشهد عودة بعض الأسماء التي عملت بالمجلس المنتخب السابق، وأبرزها مرتضى بتري الذي اجمعت لجنة الانتخابات عليه، إلى جانب متوكل ود الجزيرة بعد تمسك رئيس اللجنة بتواجده، كما ينتظر ان يضم التكوين محمد الحافظ الذي رشحه كبار المريخ، إلى جانب طارق تفاحة الذي تلقى الضوء الأخضر بتعيينه.

وسيضم تشكيل اللجنة كذلك، الإعلامي هيثم كابو، الذي تمسك نائب رئيس النادي محمد سيد احمد بضرورة تواجده حفاظاً على ما تحقق من نجاحات في القطاع الاجتماعي والاعلامي بالنادي، كما سيعاود منير نبيل الظهور مجدداً، حيث لم يجد ترشيحه اعتراضاً رغم ظهور اسم محمد الفاتح المقبول كمنافس له في المقعد.

ومثل مقعد المرأة هاجسا للجنة الانتخابات، خاصة في ظل رفض ترشيح بعض الأسماء لعضو المجلس تابيتا بطرس التي رفضت بعض الأسماء العمل معها، وأعلنت التحفظ الواضح على اختيارها، مؤكدة تواضع مقدراته الإدارية واكتفائها فقط بلعب دور المتفرج في عهد المجلس السابق، ويتنافس في المقعد عدد من السيدات من بينهن وفاق صلاح عبد العال، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، الذي تتحفظ عنها لجنة الانتخابات لأسباب غير معلومة وظلت حتى ليلة الأمس تتمسك بدراسة بعض الخيارات الأخرى المطروحة على طاولتها.