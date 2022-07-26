أشبه بمُدن الخيال العلمي.. الأمير محمد بن سلمان يُعلن تصاميم مدينة (ذا لاين) بعرض 200 متر وتسع لنحو 9 ملايين نسمة

متابعات: السوداني

فجّرت المملكة العربية السعودية، مفاجأة من العيار الثقيل، إذ كشفت عن شروعها في بناء مدينة عالمية – أشبه بمُدن الخيال العلمي التي تُعرض في السينما – للمستقبل كأول مدينة يتم تصميمها في العالم بهذه الكيفية الفريدة التي تعتمد على الطاقة المتجددة بنسبة 100%.

وأعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تصاميم مدينة (ذا لاين)، التي تعتمد على الطاقة المتجددة بشكل كامل، وتُعد نموذجاً عالمياً فريداً.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، إن بن سلمان، أعلن تصاميم المدينة التي تشكل انعكاساً لما ستكون عليه المجتمعات الحضرية مستقبلاً في بيئة خالية من الشوارع والسيارات والانبعاثات، وتسهم في المحافظة على 95% من أراضي نيوم، وتعتمد على الطاقة المتجددة بنسبة 100%.

من أهم مواصفات مدينة (ذا لاين) أن عرضها يبلغ 200 متر فقط على امتداد 170 كيلومتراً وارتفاعٍ يبلغ 500 متر فوق سطح البحر، وستُبنى على مساحة لا تتجاوز 34 كيلومتراً مربعاً، وستتسع لنحو 9 ملايين نسمة، وهو أمر غير مسبوق تماماً في مدن بهذا الحجم.

وأشارت واس إلى أنّ المناخ المثالي للمدينة على مدار العام “سيؤمن للسكان الاستمتاع بالطبيعة عند التنقل سيراً على الأقدام، وأن المدينة تتيح لسكانها إمكانية الوصول إلى جميع المرافق والخدمات في غضون 5 دقائق، إضافةً إلى وجود قطار فائق السرعة يصل بين طرفي المدينة خلال 20 دقيقة”.