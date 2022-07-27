الخرطوم تطلب زيادة الدعم الدولي لمجابهة أعباء اللاجئين

الخرطوم : السوداني

طالبت الحكومة السودانية ، المجتمع الدولي بزيادة الدعم لمجابهة أعباء أكثر من أربعة ملايين من اللاجئين الأجانب بالبلاد.

وبحث وكيل وزارة الخارجية السفير دفع الله الحاج علي مع الممثل المقيم للمفوض السامي لشؤون اللاجئين بالخرطوم اكسل بيشوب ، استضافة السودان لأعداد كبيرة من اللاجئين نتيجة لعدم الاستقرار في الإقليم .

تناول اللقاء أهمية زيادة دعم المجتمع الدولي للسودان لمجابهة هذا العبء الكبير.

كما تم التطرق إلى الأعداد التقريبية للاجئين بالسودان من الجنسيات المختلفة والتي تفوق الأربعة ملايين لاجئ إلى جانب عمليات الحصر التى تجرى فضلًا عن وأوضاع اللاجئين السودانيين بعدد من دول الجوار وغيرها . وأكد الوكيل إلتزام السودان بالمعايير الدولية المتعددة المعنية بأوضاع اللاجئين بالمعسكرات ، بما في ذلك الحرص على عدم ممارسة اللاجئين لأي أنشطة سياسية أو عسكرية مناوئة لأيّ دولة .