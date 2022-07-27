والى الخرطوم يوجه بالتخلص من النفايات الطبية بالطرق العلمية

الخرطوم : السودانى

وجه والى الخرطوم المكلف ، احمد عثمان حمزة ، وزارة الصحة بالولاية بنقل النفايات الطبية من المرافق الصحية والتخلص منها وفق الطرق العلمية إلى جانب تنظيم حملات تفتيشية لمراكز بيع الالبان والمنتجات الغذائية ومحلات بيع الأطعمة للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات والعمل على تكثيف التوعية بأهمية التطعيم ضد الأمراض.

جاء ذلك خلال زيارته الميدانية لوزارة الصحة بالولاية للوقوف على خطتها لمجابهة فصل الخريف .

وأكد الوالي دعم الولاية لخطط وزارة الصحة الرامية لتأهيل الكوادر الطبية عبر دورات تدريبية متخصصة فى كافة المجالات وتوفير معدات المعامل المتطورة وتأهيل المرافق الصحية بالمحليات والتي تعاني من نقص مريع حتى تتمكن من تقديم الخدمات الصحية.