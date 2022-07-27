ستيت يعرقل العمليات الزراعية بالفشقة

الخرطوم : رحاب فريني

يواجه مزارعو منطقة الفشقة بولاية القضارف صعوبات بالغة في عبور ضفة نهر عطبرة لمتابعة عمليات الزراعة وإيصال مدخلات الموسم بسبب غمر المياه المندفعة من بحيرة سدي نهر عطبرة وستيت لأكثر من اسبوعين ما أعاق حركة المزارعين للحاق بالموسم الزراعي .

واكد المزارع بولاية القضارف منطقة الفشقة معاوية عثمان الزين إن

العبارات التي كان يعبر بها المزارعون والمواطنون من والى جهة الفشقة أصبحت غاطسة في الطمي لأكثر من اسبوعين بسبب فتح بوابات سدي عطبرة وسيتيت وانحسار المياه، وقال لـ (السوداني) اعتمد المزارعون على (اللنشات) الصغيرة فقط للعبور للفشقة بأنفسهم مع القليل من المدخلات طيلة الفترة الماضية، مشيرا الى أن نهر عطبرة فاض ليلة الأمس بغزارة وجرف الكوبري العائم في منطقة سفاوة للمرة الثانية ورمى به بعيدا عن موقعه وتسبب في قطع الحركة تماما للفشقة في هذا الظرف الصعب الذي يمر على المزارعين، وناشد معاوية الجهات المسئولة لتدارك الموقف لإنقاذ الموسم الزراعي بالفشقة الذي يعاني جملة من المشكلات في مقدمتها عدم توفر التمويل والوقود .