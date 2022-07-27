تجار مواد البناء: يشكون ركود السوق وضعف القوى الشرائية

الخرطوم : عبير جعفر

تشهد اسعار مواد البناء باسواق الخرطوم بحري امدرمان استقرارا في الاسعار، وعزا التجار ذلك لاستمرار الركود وانعدام السوق وضعف القوى الشرائية .

قال تاجر اسمنت بسوق السجانه الطيب احمد في حديثه لـ(السوداني) هناك استقرار في اسعار مواد البناء بسبب الركود وعزوف المستهلك عن الشراء في الخريف، مبينا أن سعر طن اسمنت عطبره وبربر (١٢٨) الف جنيه و سعر اسمنت قنا المصري (١١٠) آلاف جنيه اما اسمنت صخر السودان (١٢٦) الف جنيه،وقال احمد ان ضعف القوى الشرائية انعكس على استقرار الأسعارخلال الفترة، واصفا السوق “بالميت”، متوقعا استمرار الاستقرار بسبب الركود، وقال ان اسعار السيخ بالأسواق تتراوح مابين (٥٣٠_٤٨٠) الف جنيه

اكد تاجر اسمنت بامدرمان يعقوب التاج على كساد السوق مما أدى لاستقرار اسعار مواد البناء الأسمنت والسيخ، اشار الى وفرة مواد البناء، مبينا أن سعر اسمنت عطبره وبربر سعر القطاعي(١٣٠) الف جنيه للطن و(١٢٨) الف جنيه سعر الجملة للطن اما اسمنت قنا المصري بسعر (١١٠) آلاف جنيه وسعر سيخ الاسعد (٥٣٠) الف جنيه للطن،متوقعا المزيد من تراجع اسعار مواد البناء بالأسواق بسبب الركود

وفي ذات السياق قال مورد اسمنت ببحري بابكر فضل ان هنالك تراجعا في الأسعار نتيجة للوفرة وتراجع الطلب وضعف القوى الشرائية، نافيا حدوث زيادة في الاسعار رغم تذبذب اسعارالعملات،مبينا أن سعر طن اسمنت عطبره وبربر يتراوح مابين (١٣٠_١٢٨) الف جنيه اما اسمنت قنا المصري (١١٠) آلاف جنيه، مبينا أن سعر سيخ ابانوب (٥١٠) آلاف جنيه واميقا والامجد والتركي(٤٨٠) الف جنيه وسعر سيخ الاسعد (٥٣٠) الف جنيه للطن، وقال ان الغلاء انعكس على ضعف القوى الشرائية، شاكيا من استمرار الكساد بالاسواق.