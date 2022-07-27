صلاح ولي يدافع عن نفسه : ياناس أنا مامجنون

الخرطوم/ كوكتيل

قال المطرب الشاب صلاح ولي بأن الحركة على المسرح جزء من العملية الفنية لأن الفن أصلا يقوم علي الأدهاش ،وقال بأنه يحرص على التفاعل مع الحضور في حفلاته لإحداث قدر من البهجة ،وقال بأنه ليس مجنونا كما يعلق البعض ،لكن ذلك هو إحساسه التفاعلي ،وقال الدكتور الفاتح حسين عميد كلية الموسيقى والدراما خلال حديثه في سهرة الفنون جنون التي قدمتها قناة النيل الأزرق قبل أيام إن الفنون تقبل التجريب لأنها معتمدة على الإدهاش ،وقال بأن التجريب والسعي للتميز يجعلان بعض الفنانين يقدمون على أشياء يصفها الناس بالأفكار الجنونية ،وهي اشياء تثير انتباه الناس وتحظى بأعجابهم في أحيان كثيرة ،وقال بأن مسرحنا الفني لايخلو من الجمود بعكس المسارح في الدول الأخرى حيث تتوفر فيها الحركة والإدهاش من خلال الفرق الراقصة المصاحبة أو بتفاعل الفنانين نفسهم ،وأشار الدكتور علي بلدو استشاري الطب النفسي الى نمطية شكل الفنان السوداني ،وقال بأن الفن تعبير عن حالة شعورية،وقال الفنان التشكيلي خالد حامد بأن الفنان بطبعه صاحب مواهب غير متوفرة عند الآخرين .

السهرة إعداد عبدالمنعم المهل وتقديم ندى.