لجنة الانتخابات بالمريخ: بديل من خارج المجموعة المعينة في حالة اعتذار حازم مصطفى 

حسن بشير

أزال رئيس لجنة الانتخابات بالمريخ، الغموض الذي يكتنف مصير قرار تعيين لجنة التسيير في حالة اعتذار عدد من الأسماء، من بينهم رئيس النادي حازم مصطفى، الذي أكدت بعض الأنباء نيّته تقديم اعتذار عن التكليف.

وأوضح رئيس اللجنة القانوني علي البلولة في تصريح خاص لـ(السوداني) أنهم حتى الآن لم يتلقوا اعتذاراً من أي شخصية تم تعيينها باللجنة بما فيها الرئيس حازم مصطفى.

وأضاف في حالة اعتذار رئيس النادي عن التكليف، فإن اللجنة ستجد البديل من خارج المجموعة التي تم تعيينها والأسماء الموجودة كاحتياطي.

وفيما يتعلق بمناصب الأعضاء، ذكر البلولة بأن قرار اللجنة في الأساس حوى 3 أعضاء احتياطيين وهم نصر الدين الشريفي ود. طه حسين (زادنا) والكابتن منتصر الزاكي زيكو.