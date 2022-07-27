مجلس الأمن والدفاع يُدين أحداث باشدار

الخرطوم: السوداني

اعلن الناطق باسم الجيش، أن اللجنة الفنية لمجلس الأمن والدفاع، أدانت في اجتماعها اليوم، الأحداث المؤسفة التي جرت يوم أمس، بمحيط محطة باشدار “لما يمكن أن يسفر عنها من تداعيات تغذي ممارسة العنف والعنف المضاد، مما يؤثر على الأمن الوطني للبلاد”. كما استنكرت اللجنة الفنية ممارسة العنف بجميع أشكاله، مع التأكيد على الحق المشروع للجميع في التعبير السلمي المنضبط للرأي مع احترام القوانين المنظمة لذلك.

وعقدت اللجنة الفنية لمجلس الأمن والدفاع، اجتماعها الدوري اليوم الأربعاء بالقيادة العامة للقوات المسلحة، برئاسة رئيس مجلس السيادة، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وبحضور المكون العسكري لمجلس السيادة الانتقالي وقادة القطاع الأمني والعسكري بالبلاد.