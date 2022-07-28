صحة النيل الأزرق تكشف لـ(السُّوداني) عن شفاء (239) حالة من مصابي الاقتتال القبلي

كتب: اليسع أحمد

كشف مُدير إدارة الطواريء ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة بإقليم النيل الأزرق د. عمر آدم عمر، عن 239 حالة شفاء من بين 303 حالات لمصابي الاقتتال القبلي الذي شهده الإقليم منتصف الشهر الجاري، والذي أسفر عن مقتل 121 مواطناً ونزوح الآلاف من قراهم.

وأكّد عُمر في تصريح لـ(السُّوداني)، عودة أعداد كبيرة من النازحين إلى قراهم بعد استتباب الأمن في الإقليم، وأوضح أنّ إجمالي عدد النازحين بالإقليم المتواجدين بكل من مراكز الإيواء ومناطق التجمعات في الأحياء الآن يبلغ 14.381 نازحاً فقط، منهم 4.186 بمحلية ود الماحي و1.587 بالروصيرص و228 بقيسان، و8.380 بمحلية الدمازين.

وشكا من مشاكل ومعوّقات تواجه الوزارة في القيام بدورها تجاه النازحين كضعف الميزانية، ونقص في الإمداد الدوائي ووسائل الحركة.

ونبّه إلى أن أكثر الأمراض انتشاراً وسط النازحين هي: “الإسهالات، الملاريا، الدُّسنتاريا، الحساسية الجلدية والالتهاب الرئوي”.