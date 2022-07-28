القبض على متهمين أثناء تعبئتهم لحوم أبقار ميتة من أجل البيع

بورتسودان: السوداني

ألقت قوة من المباحث والتحقيقات الجنائية بولاية البحر الأحمر، القبض على (3) متهمين، يقومون بسلخ وتقطيع بقرتين نافقتين، وتعبئة لحومهما في جولات تجهيزاً لبيعها، وذلك بالقرب من المحجر البيطري.

وقالت الشرطة، إنه فور ورود المعلومات، تم عكسها لرئيس فرع الميدان وبتوجيه من مدير الوحدة؛ تمّت الاستعانة بالقوة المناوبة برئاسة الإدارة حيث تحركت القوة وتمكنت من ضبط (٣) متهمين، وبالتحري معهم أقروا واعترفوا بارتكابهم لهذه الجريمة، وتم فتح بلاغ جنائي بالقسم الأوسط تحت المادة (٨٢) ق. ج (الأطعمة الضارة بالصحة)، توطئة لتقديم المتهمين للمحاكمة العادلة. كما تمّ التنسيق مع وزارة الصحة وإرسال فريق، حيث قام بإبادة ما تبقى من لحوم الأبقار.