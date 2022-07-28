أمهلت أسبوعًا لتسليم نفسها النيابة تصدر أمر قبض في مواجهة مذيعة بسبب (….)

الخرطوم / محاسن أحمد عبدالله

أصدرت نيابة محلية البرقيق بالولاية الشمالية أمر قبض في مواجهة المذيعة أبرار الأمير بقناة(شارعنا) التي تقدم على إحدى منصات السوشال ميديا، طلب من خلال أمر القبض تسليم نفسها لأقرب قسم شرطة في مدة لا تتجاوز أسبوعًا من تأريخ نشر الإعلان.

يذكر أن المذيعة أبرار الأمير مقدمه برنامج (شارعنا) الذي يعرض على قناة بالسوشال ميديا أثارت الكثير من الجدل في حلقتها الأخيرة التي كان عنوانها (الدناقلة) من خلال الأسئلة الموجهة للضيوف عن قبيلة الدناقلة.

من جانبها كانت المذيعة قد اعتذرت عبر بوست نشرته على صفحتها بالفيس بوك بأنها لم تقصد العنصرية والاساءة لقبيلة الدناقلة الا أنه تمت مهاجمتها وان اعتذارها غير مقبول.

فيما طالب البعض بمقاضاتها في جرائم المعلوماتية بسبب عنصريتها على قبيلة الدناقلة – على حد تعبيرهم-

وتكفل الاستاذ الشاعر محمد نقدالله بدفع نفقات المحامي لمقاضاتها وتقديمها للمحكمة.

كما تكفلت الاستاذة المحامية سوهندا عبدالوهاب بالترافع ضدها مجانًا عقابًا لها على تأجيج الفتنة.