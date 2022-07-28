لجنة انتخابات نقابة الصحفيين: الصحفيون السودانيون بالخارج سيُصوِّتون في العملية الانتخابيّة إلكترونياً

الخرطوم: السوداني

قرّرت لجنة انتخابات نقابة الصَّحفيين السُّودانيين، بأن تكون طريقة تصويت الصَّحفيين بالخارج في العملية الانتخابيّة إلكترونيّاً.

وعقدت لجنة انتخابات نقابة الصَّحفيين السُّودانيين، اجتماعها الثاني اليوم الخميس، واستعرضت فيه النظام الأساسي للنقابة المُجاز من قِبل الجمعية العمومية والسِّجل الانتخابي، وذلك للشروع في وضع لائحة تنظيم أعمال الانتخابات.

وضم الاجتماع، عدداً من المحامين الذين تمّ ضمّهم للجنة وفقاً لقرار الجمعية العمومية.

وشرعت اللجنة في مخاطبة نقابات الصَّحفيين في الدول الشقيقة والصديقة والاتحادات الإقليمية والدولية لاطلاعهم على الإجراءات التي تمّت لتكوين نقابة الصَّحفيين السُّودانيين.