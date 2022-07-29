البجا يمهلون الحكومة 4 أشهر ويلوحون بتقرير المصير

الخرطوم: السوداني

أمهل مؤتمر أهلي بدأ أعماله الأربعاء، في منطقة “أركويت” شرق السودان، الحكومة العسكرية 4 أشهر لإنفاذ مقررات مؤتمر سنكات وهددوا بالذهاب إلى إعلان تقرير المصير حال تجاهل مطالبهم.

وأبلغت مصادر من بلدة أركويت الساحلية “سودان تربيون” الخميس أن المؤتمر ناقش في يومه الثاني أوراق حول الهيكلة الجديدة والنظام الأساسي للتنسيقية العليا لشرق السودان إضافة إلى مشاركة البجا في السلطة والثروة.

وأكدت الاتفاق بصورة نهائية على حل المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة وتأسيس تنسيقية جديدة من 300 عضو يشكل منهم المكتب التنفيذي للإشراف على قضايا شرق السودان.

وأوضحت بأن المؤتمر نصب ناظر عموم الهدندوة محمد الأمين ترك رئيسيًا للتنسيقية الجديدة وفوضه بإجراء حوار مع المجموعات المناهضة لحل مجلس البجا .