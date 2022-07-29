قرارات جديدة بشأن حركة النقل والمواصلات بالخرطوم 

الخرطوم : السوداني

وجهت حكومة ولاية الخرطوم بتفعيل دور الأجهزة الرقابية لضبط حركة النقل والمواصلات وإنهاء ظاهرة تجزئة خطوط المواصلات التى تزيد من التعرفة.

وعقد والي الولاية المكلف، أحمد عثمان حمزة اجتماعًا موسعًا مع مسؤولي البنى التحتية ومديري النقل والبترول وشركة المواصلات بحضور أمين عام الحكومة.

بحث الاجتماع تفعيل وتشغيل بصات الولاية واعتمد خطة لتوزيع البصات إلى ثلاثة قطاعات هي الخرطوم الكبرى وأم درمان الكبرى وبحري الكبرى للاستفادة من بصات مواصلات الولاية فى نقل المواطنين في المناطق الطرفية إلى وسط المدن عبر خطوط طويل بأسعار التكلفة التشغيلية ضمن خطة الولاية لتخفيف أعباء المعيشة وامتصاص الآثار السالبة لارتفاع أسعار الوقود.

كما استمع الاجتماع لخطة وزارة البنى التحتية لإكمال الخط الجنوبي لمسار القطار المحلي الذي بدوره يعد أحد الحلول قليلة التكلفة في مجل النقل بعد طرح عطاءات التشييد عبر وسائل الإعلام المختلفة لتحديد الشركات المؤهلة لمثل هذه الأعمال.

كما أمن الاجتماع على أهمية دعم الدولة لقطاع المواصلات واستغلال كافة الإمكانات المتاحة لتفعيل دور شركة مواصلات الولاية فى مجال نقل المواطنين.