التعليم العالي توافق على توصيات (الوكلاء) ومنح وعلاوات كبيرة للعاملين   

الخرطوم : السوداني

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موافقتها على التوصيات السبع لتقرير لجنة وكلاء الجامعات لتحسين شروط الخدمة للعاملين غير الأكاديميين بالجامعات الحكومية التي تمّ تشكيلها بموجب قرار رئيس المجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي.

وشملت الشروط السبعة، زيادة علاوة طبيعة العمل من 10% إلى 60% من الأجر الأساسي، استحداث علاوة تعليم عالي، استحداث علاوة قبول وتسجيل، منح بديل نقدي أجر”4″ أشهر أساسي من الدرجة الثانية فما دون، منح بدل لبس بواقع”3″ أشهر أساسي لكلّ الدرجات، منح منحة العيدين أجر”5″ أشهر أساسي بواقع شهرين لعيد الفطر، وثلاثة أشهر لعيد الأضحى على أنّ تسدّد المنحتين في وقتها كاملًا، منح المهن الطبية والصحية والهندسية والمعلمين والتقنيين علاوة تخصّص بنسبة 70% من الأجر الأساسي

وأشارت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أنّ العلاوات المستحدثة” تعليم عالي، قبول وتسجيل، علاوة تخصص”، هي علاوات خاصة بالتعليم العالي ستظلّ ثابتة لا تلغى بإصدار أيّ هياكل راتبية موّحدة للعاملين بالدولة بحسب توصية اللجنة.