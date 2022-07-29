التئام ورشة لصادرات الثروة المعدنية

الخرطوم : إبتهاج متوكل

تنظم الغرفة القومية للمصدرين، السبت المقبل، ورشة عمل بعنوان (صادرات الثروة المعدنية _ الواقع وفرص الاستثمار) ،وذلك بمقر اتحاد الغرف التجارية.

وقال رئيس غرفة المصدرين عمر بشير الخليفة، في تصريحات صحفية، إن الورشة ختامًا لورش العمل المتخصصة، انتقالًا للمؤتمر العام لتنمية الصادرات السودانية في سبتمبر المقبل. وأضاف: ورشة صادرات الثروة المعدنية تشهد نقاشًا مختلفًا من خلال ورقة علمية محكمة، يقدمها المدير الأسبق للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية د. يوسف السماني، تطرح بشفافية واقع صادرات المعادن والفرص الاستثمارية، غير المستغلة لثروات ضخمة لم تجد الاهتمام من الدولة حتى الآن ، موضحًا أن الورشة تجمع الكوادر الوسيطة من جميع المتعاملين بالصادر من وزارة المعادن، الشركة السودانية للموارد المعدنية،هيئة الأبحاث الجيولوجية، وزارة التجارة، بنك السودان، والمواصفات والمقاييس وهيئة الجمارك، مما يتيح إدارة حوار مفتوح فيما يهم قطاع صادر التعدين، وكيفية تذليل عقباته لدفع عجلة الاقتصاد السوداني، مشيرًا إلى أن الغرفة (وجهت الدعوة لوزير التجارة والتموين ووكيل وزارة المعادن ومدير عام الشركة السودانية للموارد المعدنية وعدد من الملحقيات التجارية للدول العربية ذات الارتباط بالنشاط التعديني المماثل، حتى نضع الجميع أمام واقع كنوز لم تكتشف، ونقدم فرصًا لاستثمارها تخرج البلاد من أزمتها الاقتصادية.