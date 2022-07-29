نظموا وقفة احتجاجية مزارعو الجزيرة يجددون رفضهم تحويل المشروع لهيئة

الخرطوم: رحاب فريني

أكد مزارعو مشروع الجزيرة والمناقل رفضهم القاطع قرار تحويل مشروع الجزيره لهيئة زراعية، وأكدوا في الوقفة الاحتجاجية التي نظموها برئاسة مشروع الجزيرة ببركات أمس، أكدوا استعدادهم للتصدي لأي قوانين فوقية أو قرارات تعطل تطور ونهضة المشروع، مشيرين إلى دور المشروع للإسهام في إنعاش الاقتصاد الوطني وتعزيز التعايش السلمي والبعد عن الجهوية والعنصرية، وحذروا من أن انهيار مشروع الجزيرة يمثل انهيارًا للاقتصاد القومي وأن انتعاش وتطور المشروع انتعاش للاقتصاد السوداني ، ودعوا إلى ضرورة تكوين جسم رسمي يمثل المزارعين في المطالبة بحقوقهم ومتابعة قضاياهم الزراعية.

واستنكر رئيس تجمع مزارعي الجزيرة والمناقل المزارع طارق أحمد الحاج، استنكر قرار تحويل مشروع الجزيرة لهيئة زراعية وهو ملك للمزارعين، مشيرًا لتنصل الدولة عن مسؤوليتها تجاه المشروع، داعيًا المزارعين للتوحد ونبذ الخلاف والتصدي للأضرار التي لحقت بالمشروع.

من جانبه حذر ممثل محافظ مشروع الجزير المهندس عثمان السماني، لدى مخاطبته حشد المزارعين بأن التدخل السياسي أقعد المشروع وعطل نهضته، مؤكدًا على دور المزارعين في إدارة وتطور المشروع ، مشددًا على ضرورة وجود جسم رسمي يمثل المزارعين لدعم جهود الإدارة في تأمين احتياجات الموسم الزراعي وتحقيق رغبات المزارعين في النهوض بالإنتاج والإنتاجية، وقال إن المشروع قادر بإمكاناته الزاخرة تجاوز كل العقبات، معددًا العقبات التي اعترضت الموسم المنصرم في توفير المدخلات والتمويل. واستعرض التجارب الفاشلة بتحويل المشاريع الزراعية لهيئات في الرهد والسوكي، مشيرًا إلى جملة من المبررات التي تمنع تحويل مشروع الجزيرة لهيئة في ملكية الأرض والقوانين التي تحكم مشروع الجزيرة . وشدد على ضرورة التوحد والتوافق وتضافر كل الجهود لإحداث النهضة المنشودة بمشروع الجزيرة.

وأكد المزارع بمشروع الجزيرة قسم المسلمية الطيب محمد بخيت، أكد أن تحويل مشروع الجزيرة لهيئة زراعية خط أحمر، وقال المشروع قومي وقاطرة للاقتصاد الوطني.