(CNN) تنشر تحقيقاً عن تهريب الذهب السوداني ومبارك أردول يكذب القناة الأمريكية 

الخرطوم: السوداني

نشرت ‏CNN الأمريكية اليوم تحقيقاً تلفزيونياً، عن مخطط لتهريب الذهب السوداني إلى روسيا، و‏قالت إن معظم مصادرها تزعم أن حوالي 90% من إنتاج الذهب في السودان يتم تهريبه “إذا كان هذا صحيحاً، فسيصل قيمته إلى ما يقرب من 13.4 مليار دولار. لا يمكن لـCNN التحقق من هذه الأرقام بشكل مستقل”.

وكذب المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية، مبارك أردول، تحقيق CNN، وقال إن ما نشرته نعمة الباقر، على CNN فقير وضعيف وغير دقيق في بعضه وأرقامه مضخمة بل خيالية، وأضاف: “واضح انه في إطار محاولات لإقحام السودان لما يدور بين روسيا والغرب، وهذه لن تجدي، وفي التقرير لم ينجحوا في حبكها جيداً”.

ومضى أردول في القول: “كنت سالتقيها إن طلبت لقاءنا ومواجهتنا ببعض الفرضيات التي تحملها، وكنت وضحت لها كثيراً مما يبدو معقداً وكان ذلك سيفيدها والمتابع، عموماً لا يبدو الأمر كما يريدون تصويره، ولا يمكنهم لي عنق الحقيقة وتجيير الواقع مهما اجتهدوا”.

‏وقالت CNN إن 16 رحلة جوية روسية على الأقل قامت بتهريب الذهب من مطار الخرطوم على مدار 18 شهراً الماضية.

وأوضحت أن مقابلات مع مسؤولين أمريكيين وسودانيين ترسم صورة لمخطط روسي مفصل لنهب ثروات السودان من الذهب، في محاولة لتحصين روسيا ضد العقوبات الغربية.