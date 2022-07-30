اتفاق مع ماليزيا لاستعادة برنامج تطوير الكوادر الطبية المتخصصة  

الخرطوم : السوداني

توافقت وزارة الصحة الاتحادية والسفارة الماليزية بالخرطوم،على إعادة وتفعيل الاتفاقيات السابقة في المجالات الصحية المختلفة وعلى رأسها الأدوية والتدريب للكوادر خاصة في التخصصات الدقيقة والصحة العامة.

وأكد الوزير المكلف ، د.هيثم محمد إبراهيم في تصريح صحفي عقب لقاء السفير الماليزي لدى السودان ، مناقشة محورين أساسيين والاتفاق عليهما، وهما إعادة البرنامج الداعم لتطوير الموارد البشرية في بعض التخصصات وعلى رأسها تخصص الصحة العامة والتخصص الدقيق في جراحة القلب أطفال والذي سبق أن تم الاتفاق عليه مع المجلس الاستشاري لتخصص الأطفال بابتعاث كوادر سودانية لماليزيا في مجال جراحة القلب للأطفال.

وقال الوزير، إن المحور الثاني محور التطعيمات والذي تقدم فيه الجانب الماليزي بمبادرة لمساعدة السودان في توفير الأمصال فضلًا عن دعم البنية التحتية لبرنامج التحصين والمتمثلة في سلسلة التبريد والثلاجات.