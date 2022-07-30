منظمة أسر الشهداء ترفض طلبًا حكوميًا بإخلاء المقر

الخرطوم : السوداني

أعلنت منظمة أسر شهداء ثورة ديسمبر الجمعة، رفضها قرار حكومي يطالب بإخلاء مقر المنظمة الكائن شرق العاصمة الخرطوم متهمة النظام العسكري بالسعي لإغلاق ملف الضحايا.

وكان مجلس الوزراء ممثلًا في الإدارة العامة للعقارات الحكومية القومية أرسل خطابًا في الثاني عشر من يوليو الجاري للمنظمة طالبًا منها تسليم المقر لإنتهاء فترة التخصيص مع منحها 72 ساعة لتنفيذ القرار.

وقال الأمين العام للمنظمة أبوبكر عمر الإمام لـ(سودان تربيون) إنه تسلم فعليًا القرار من الحكومة لإخلاء المقر لكنهم قرروا عدم الانصياع.

وأضاف:”سنقاومه، ونرفض تسليم أي جهة هذا الموقع وسنتجه لخطوات تصعيدية خلال الأيام القليلة المقبلة لمناهضة القرار