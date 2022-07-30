حميدتي: دولة ليبيا تمثل معقلًا للجريمة وحدودنا معها مصدر قلق كبير

الخرطوم : السوداني

قال نائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو “حميدتي” إن دولة ليبيا تمثل معقلًا للجريمة وأن حدود السودان معها بها ثغرات كبيرة تستغل لممارسة كل أنواع الجريمة ورغم وجود القوات في المناطق الحدودية لم نستطع أن نمنع هذه التفلتات.

وأضاف حمدان في حديث لبرنامج مؤتمر إذاعي بالإذاعة السودانية من الجنينة ، :” الحدود بين السودان وليبيا مصدر قلق كبير للسلطة في البلاد”.

وأوضح دقلو بأن السلاح ينتشر في دارفور لأن الإقليم شهد خلال السنوات الماضية تدفقات كبيرة للسلاح من جهات عديدة بينها الدفاع الشعبي إضافة إلى السلاح الذي تمتلكه الحركات المسلحة.

وكشف عن تمكن حركة تحرير السودان قيادة عبدالواحد نور من إدخال نحو 9 سيارات عسكرية لمنطقة جبل مرة بعد أن ضللت الحكومة عبر مجموعة ادعت بأنها حركة مسلحة موقعة على السلام.