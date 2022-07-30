الخرطوم  تستعد لشن حملات إزالة واسعة للمخالفات

تتجه حكومة ولاية الخرطوم، لشن حملات إزالة واسعة للمخالفات وتنفيذ قانون مخالفة الأراضي وإزالة المخلفات لسنة 2018 .

وعقد المدير العام لجهاز حماية الأراضي بالولاية العميد شرطة محيي الدين عثمان ، اجتماعًا ضم الإدارات المختصة وهيئة نظافة الولاية.

وناقش الاجتماع أهمية العمل المشترك في إزالة المخالفات المتنوعة والتي أصبحت مهددًا للبيئة والصحة، إلى جانب قضية نظافة العاصمة الخرطوم وتطبيق قانون جهاز حماية الأراضي وإزالة المخالفات للعام ٢٠١٨م منعاً للمخالفات، وتطبيق عقوبة للمخالفين وتفعيل دور الرقابة والتفتيش للمخالفات خاصة الصحية.

من جانبه أوضح المستشار الفني لهيئة نظافة ولاية الخرطوم، د. مصعب برير ملامح خطة العمل المشترك في مجال المخالفات وتنسيق العمل وتضافرالجهود من خلال مذكرة تفاهم حول تشكيل غرفة طوارئ لإزالة المخالفات على عدة مراحل.

من جهته أكد مدير إدارة شؤون المحليات بالجهاز طارق أحمد مدير الإدارة العامة على أهمية التنسيق وتنفيذ العمل عبر أتيام من قيادات العمل بأي جهاز وموظفيه وشرطة الحماية ووكلاء النيابات بفروع الجهاز بمحليات االولاية لتطبيق لوائح عمل الإزالات وتسليم الإنذارات القانونية لكافة المخالفين وتطبيق العقوبات الفورية وفتح بلاغات ضد المخالفين.