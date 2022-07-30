بحضور عضوي مجلس السيادة.. حميدتي يلتقي الجاكومي ويطمئن على تفاصيل تأهيل إستاد المريخ 

الجنينة: السوداني

اطمأن النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، على سير العمل في تأهيل إستاد المريخ الذي يجئ بمبادرة شخصيه منه، وذلك بحضور عضوي مجلس السيادة الانتقالي الهادي إدريس والطاهر حجر.

وانعقد بحاضرة ولاية غرب دارفور الجنينة على هامش تواجد بعثة المريخ، لقاء ضم الفريق أول حميدتي ونائب رئيس المريخ محمد سيد احمد سر الختم الجاكومي، الذي اطلع قائد قوات الدعم السريع على مراحل العمل في تأهيل الاستاد، والانتهاء من عمليات صب العازل الخرساني، بالإضافة إلى الشروع في استجلاب أفضل أنواع الأرضية، مشيداً بالمتابعة الدقيقة من الفريق حميدتي للعمل، بالإضافة إلى المجهود المبذول من الجهات العاملة وعلى رأسها شركة الجنيد.

وأكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، عزمهم على إكمال تأهيل ملعب المريخ بما يعيد الإستاد إلى استقبال الأحداث الرياضية المختلفة في الفترة القادمة.