لجنة انتخابات النقابة: تصويت الصحفيين خارج الخرطوم إلكترونياً

الخرطوم: السوداني

عقدت لجنة انتخابات نقابة الصحفيين السودانيين، اجتماعاً اليوم السبت، وناقشت لائحة الانتخابات ووضع تصور أولي للجدول الانتخابي، وكلّفت بعض عضويتها بالصياغة النهائية للائحة لتقديمها في الاجتماع المقبل.

وأقرت اللجنة في اجتماعها حق الصحفيين المقيمين خارج الخرطوم في الاستفادة من إمكانية التصويت الإلكتروني حال تعذر حضورهم إلى الخرطوم، وسيتم إعلان تفاصيل ذلك في وقت لاحق.

كما استمعت اللجنة إلى تقارير حول التواصل مع نقابات الصحفيين والاتحادات الإقليمية والدولية لاطلاعهم على سير إجراءات العملية الانتخابية بالتنسيق مع اللجنة التمهيدية للنقابة.