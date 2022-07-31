صندوق الطلاب يتعهد بحل قضايا الإسكان والإعاشة بالنيل الأبيض

النيل الأبيض:سوسن محمد عثمان

أكد الأمين العام للصندوق القومي لرعاية الطلاب عصام عباس كرار اهتمام الصندوق بقضايا الطلاب في السكن والإعاشة وتوفير الخدمات الضرورية التي تساهم في استقرار مؤسسات التعليم العالي بالبلاد.

واطلع المسؤول الاتحادي خلال زيارته لولاية النيل الأبيض على تقارير أداء الإدارات والمعوقات التي تواجهها في قضايا إسكان الطلاب والإعاشة و التسليف وترحيل الطلاب إلى جانب قضايا العاملين في الهيكل الراتبي ومتأخراتهم المالية بالإضافة لتراكم الدفعات الجامعية وما صاحبها من إحداث فجوة في إسكان الطلاب والجهود المبذولة من قبل إدارة الجامعة لمعالجتها وفق الرؤية التكاملية ما بين الصندوق وجامعة الإمام المهدي