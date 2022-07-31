أوردغان يتسلم أوراق اعتماد سفير السودان الجديد

الخرطوم: السوداني

تسلم الرئيس التركي رجب طيب أوردغان أوراق اعتماد السفير نادر يوسف الطيب سفيرًا فوق العادة ومفوضًا لجمهورية السودان لدى جمهورية تركيا.

وقالت وكالة السودان للأنباء أمس إن مراسم لقاء السفير بأوردغان قد جرت الثلاثاء.

أكدّ الرئيس التركي خلال اللقاء دعم بلاده المستمر للسودان، وأعرب عن رغبة تركيا في دعم وتعزيز العلاقات الثنائية، وشدّد على أهمية تفعيل الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين البلدين، و ضرورة تشجيع الاستثمارات التركية في السودان لمصلحة البلدين.

من جانبه نقل السفير نادر يوسف تحيات رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان للرئيس أوردغان ، وأكدّ حرص واهتمام قيادة السودان على تعزيز التعاون الثنائي والوصول لمرحلة العلاقات الاستراتيجية، و أمّن على ضرورة وأهمية تفعيل اللجان المشتركة، استنادًا إلى متانة أواصر الأخوة والصداقة والعلاقات التاريخية المشهودة بين البلدين.