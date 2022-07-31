وزارة الدفاع تؤكد التزام السودان بتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية

الخرطوم: السوداني

أكد الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني اللواء الركن مصطفى حسن محمد التزام السودان بتنفيذ بنود اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية عبر الذراع التنفيذي “الجهاز الوطني لحظر الأسلحة الكيميائية ” وحرص وزارة الدفاع على رعاية كافة الأنشطة المتعلقة بتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية.

وأثنى اللواء مصطفى في ختام فعاليات الكورس الإقليمي للمستجيبين الأوائل للأحداث الكيميائية لدول الإيقاد بالخرطوم أمس، على الجهود التي تبذلها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سبيل تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، ممتدحًا الدور الذي تقوم به في تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية ونوه في هذا الصدد إلى أن السودان في أمس الحاجة لتدريب وتاهيل الكوادر الوطنية.