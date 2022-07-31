غرفة الصادر: تعرض مصدرين بالسجون للابتزاز والجلد

الخرطوم : إبتهاج متوكل

كشف رئيس الغرفة القومية للمصدرين، عمر بشير الخليفة، عن وجود، مصدرين بالسجون وشكا من تعسف وتعامل بعض الجهات مع المصدرين، وقال عمر ، أمس في ورشة صادرات الثروة المعدنية الواقع و فرص الاستثمار، إن هنالك العديد من المصدرين في السجون بسبب أموالهم، وتعرضهم ( للابتزاز والجلد) ، رغم قيامهم بدورهم كاملًا.

وأوضح الخليفة أن الابتزاز يكون عبر الرسوم والجبايات، مؤكدًا أن المصدر يقوم بكل المهام الأساسية في الصادر ، بينما الآخرون داعمون لعمله، متسائلًا من يقود من ؟ وماذا تريد الجهات الحكومية، وأضاف: يجب تحديد الأدوار ولمن القيادة ما بين القطاع الخاص والدولة؟، وتابع (نحن عارفين بنعمل شنو ادونا الفرصة وخاطركم) ، مشيرًا إلى أن المصدر ما يزال يدفع نحو ٣٦ رسمًا، تشكل نسبة ٤٧% من تكلفة الصادر، بينما هو لا يحتاج إلا لسداد ثلاثة رسوم فقط.