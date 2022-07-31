مولانا أحمد سليمان العوض يكتب: سيادة أحكام القانون في النيابة العامة

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مبدأ المشروعية يعني بوجه عام سيادة أحكام القانون في الدولة بحيث تعلو أحكامه وقواعده فوق كل إرادة، سواء كانت إرادة حاكم أو محكوم وتعلو كذلك فوق الأهواء والأغراض والأعراض والأمراض.

والمقصود هنا كل قاعدة قانونية ملزمة أياً كان مصدرها الدستور أو التشريع العادي، ولهذا ذهب الفقه إلى تقسيم الحكومات من حيث مدى خضوعها لمبدأ المشروعية وسيادة حكم القانون إلى حكومات استبدادية وحكومات قانونية.

فالحكومة الاستبدادية أو (الدولة البوليسية) تكون إرادة الحاكم هي القانون الذي يلتزم به الأفراد، في حين أن الحاكم نفسه يرفض مبدأ خضوعة للقانون.

أما في الحكومات القانونية تكون تصرفات الحكومة خاضعة لقواعد القانون مثل تصرفات المحكومين.

وفي الحكومه الديكتاتورية يكون الإعلان عن سيادة حكم القانون وهمياً، ذلك لأن الحاكم الديكتاتور بما يملك من سلطة مُطلقة مركزة في يديه وحده يستطيع أن يملي ويفرض مباشرةً أو بطريق غير مباشر قانوناً متميزاً ليحكم أعماله ونشاطه، في حين أن مثل هذا القانون يمنحه كل السلطات والامتيازات بدون قيود حقيقية أو بقيود شكلية ووهمية، فلا أهمية هنا لمبدأ المشروعية ولا وجود حقيقي له في نظام مطلق تكون فيه إرادة الحاكم هي القوة الوحيدة المسيطرة على الدولة.

إن خضوع الحكومة للقانون يعني هنا الحكومة بمعناها الواسع الذي يشمل السلطات العامة الثلاث (السلطة التشريعية والتنفيذية والسلطة القضائية).

من خلال ما أشرت إليه يمكن تحديد شروط ثلاثة لا بد من توافرها لكي يوجد ويتحقق مبدأ المشروعية وهي على التعاقب: (الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات _التحديد الواضح لسلطات واختصاصات الإدارة. _ واخيراً وأهمها وجود رقابة قضائية فعالة).

إن وجود الرقابة القضائية الفعّالة يُمثل الضمانة الحقيقية الوحيدة لاحترام المشروعية أو سيادة حكم القانون وما أهمية وجود ضوابط وقيود قانونية على نشاط الإدارة والهيئات إن لم تخضع هذه الهيئات التنفيذية لجهة قضائية تُراقب احترامها لهذه القيود، والجوهر كله أن تكون الرقابة القضائية على قدرٍ فعّال ولا يمكن تحققها إلا في ظل نظام قضائي مميز.

إن غاية القرار الإداري هي الهدف المراد تحقيقه بإصدار القرار، فالغاية من قرارات الترقي لا تهدف إلى وضع شخصٍ ما في المركز القانوني الخاص بهذه الوظيفة، وإنما تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، ويجب على الإدارة أن تستهدف المصلحة العامة للدولة في كل قراراتها.فإن سعى مُصْدر القرار للانتقام من بعض الأفراد أو تحقيق مصالح شخصية او أغراض خاصة أو سياسية، وقع القرار باطلاً ومعدوماً لعيب الانحراف بالسلطة وجوهره هنا أن يستند مُصْدر القرار إلى القانون من حيث الظاهر لمخالفة أحكامه من حيث الباطن. تماماً كما ورد في القرار ٣٣٤ لسنة ٢٠٢٢م الخاص بترقيات أعضاء النيابة العامة بناءً على توصية النائب العام المكلف.

إن استناد القرار على أحكام المواد ٢١ و٢٢ و٢٣ و٢٤ و٢٥ من قانون النيابة العامة والمادة ٣٥ والمراسيم الدستورية ولائحة تنظيم أعمال مجلس السيادة في غير محله، ذلك لأنه لا يوجد مجلس سيادة انتقالي أساساً بعد إعفاء المدنيين، ولا صفة دستورية أو قانونية تمكنه من إحداث تغيير، والأخرى أن نص المادة ٣٥ من القانون تجرى به الترقيات على أساس الكفاءة مع مراعاة المؤهل العلمي والأقدمية، فالأساس الذي يبنى عليه الترقي الكفاءة المهنية والأداء، غير أن الكل يعلم كيفية توصيات النائب العام المكلف وآلياتها وليس ذلك بغريب ولا حاجة لي في تبيان ذلك، مع أكيد احترامي لزملائي المستحقين للترقية عن كفاءة وأداء.

لم أكتب هذا المقال اهتماماً بالرقية، فهي على أية حال لن تدخل بنا حضرة الله ولا تُقدّم ولا تؤخر والتخطي في الترقي يزيدني شرفاً ولا يمثل سبباً للكتابة عن حال النيابة العامة وعجزها عن تحقيق العدالة، غير أن التظالم المستمر داخل مؤسسة عدلية بالترهيب بقرارات (العزل والنقل) وانعدام سيادة أحكام القانون فيها، يؤكد العجز الكامن وسوء الإدارة ولن يتحقق معه على الإطلاق إنصاف الضحايا وتحقيق العدالة الجنائية، ولن يجدها الناس واقعاً ولا يتصوّر أن تَلِدَ القِردةُ غُزلاناً.

الذي يجب أن يَنْصّب عليه جوهر التركيز هو مدى استقلال أجهزة العدالة والتحقيق الجنائي عن تبعيتها للسلطة التنفيذية لأنه إن سَلِمت المَركب نجا بالضرورة من فيها.

والسلام،،،،،

* عضو النيابة العامة