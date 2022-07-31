خبراء: يجب مراجعة الاتفاقيات مع الشركات المستثمرة في المعادن

الخرطوم : السوداني

أوصت ورشة “السودان الواقع المأزوم والمستقبل المأمول” التي نظمتها مجموعة خبراء بلادي بوكالة السودان للأنباء الجمعة، بمراجعة الاتفاقيات مع الشركات المستثمرة في المعادن مقارنة بالدول الإقليمية الأخرى وسن التشريعات المنظمة للمعادن وتطويرها إلى جانب تهيئة إدارة الجيلوجيا للاضطلاع بدورها في تطوير مختبراتها لمواكبة التطور العالمي ودخول الحكومة كطرف أساسي في الاستثمار.

كما أوصت لأهمية خلق حوار قاعدي بناء وبشفافية وتنفيذ مخرجات الحوار بآليات واضحة وجعلها إحدى المصالح العليا للدولة للحفاظ على الأمن القومي للبلاد وتشكيل برلمان شعبي بالإضافة للبرلمان المنتخب وضرورة البدء الفوري في صياغة إحصائيات دقيقة عن الفساد بمشاركة الفعاليات المسؤولة من النيابة والقضاء والشرطة والحقوقيين والنشطاء ومنع الجهات السيادية المسؤولة بعدم التدخل في قضايا الفساد سلبًا أو إيجابًا.

كما أوصت كذلك بمراجعة التمويل السياسي للأحزاب والمنظمات والأفراد ودراسة أسباب العصبية ورفع المستوى الثقافي والاجتماعي للمواطنين لمواجهة أي مؤشرات أو دعوات تحمل في ملامحها العنصرية والجهوية في الدولة