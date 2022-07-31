بالصور: اعتصام البرلمان العراقي.. شيشة وخيم وأناشيد في اليوم الثاني

بغداد: وكالات

دخل الاعتصام المفتوح، الذي أعلنه أنصار مقتدى الصدر، يومه الثاني داخل مبنى مجلس النواب العراقي.

كان متطوعون يقومون بتوزيع الحساء والبيض المسلوق والخبز والمياه على المعتصمين الذين قضوا ليلتهم الأولى في البرلمان العراقي.

في حديقة البرلمان، جلس البعض على حصائر تحت شجر النخيل بينما نام آخرون على فرش وأغطية وضعت على أرض المجلس.

وبثّت أناشيد عاشورائية دينية عبر مكبّرات صوت، تزامنا مع بدء شهر محرّم الأحد في العراق، الذي يحيي فيه الشيعة ذكرى الإمام الحسين.

وتشهد العراق تظاهرات من المؤيدين للزعيم الشيعي البارز، مقتدى الصدر، الرافضين اسم محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء، الذي رشّحه لهذا المنصب خصوم الصدر السياسيون.