وزارة الصحة: تسجيل أول إصابة بمرض جدري القرود في السودان بغرب دارفور

الخرطوم: السوداني

اعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بمرض جدري القرود بالسودان، وذلك بولاية غرب دارفور، لطالب يبلغ من العمر 16عاما، والتي تم تأكيدها الخميس الماضي بالمعمل القومي (استاك). وأوضحت الوزارة أنه لا وجود لحالات أخرى.

وقال مدير الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الاوبئة بالوزارة د. منتصر محمد عثمان في تصريحات نشرتها الوزارة على صفحتها الرسمية بالفيسبوك: “إن حالات الإشتباه بالمرض تبلغ 38 حالة جميعها سلبية؛ عدا حالة غرب دارفور”. مضيفا ان التقصي النشط الآن يعمل من قبل وزارة الصحة بالولاية بمساعدة وزارة الصحة الاتحادية لتحديد جهة الإصابة.