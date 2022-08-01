مَنَصّة “رصد الرأي العام السوداني” تطرح استطلاعاً للمواطنين لاختيار رئيس الوزراء القادم من بين (14) شخصية

الخرطوم: السوداني

نشرت مَنَصّة “رصد الرأي العام السوداني”، اليوم استطلاعاً – استبياناً للمواطنين لاختيار رئيس وزراء الفترة الانتقالية بالسودان.

وجاء في الاستبيان: “في حالة التوصل إلى حل سياسي ينهي انقلاب 25 أكتوبر ويعيد الفترة الانتقالية لمسارها الصحيح، من هو خيارك المفضل كرئيس لوزراء الفترة الانتقالية؟”.

وطرح الاستطلاع على الإنترنت، الخيار للمواطن لترشيح رئيس للوزراء، من بين 14 شخصية وهم: “مبارك أردول، الهادي إدريس، د. عبد الله حمدوك، د. مضوي إبراهيم، صديق الصادق المهدي، صدقي كبلو، مدني عباس، عمر الدقير، نصر الدين عبد الباري، هبة محمد علي، طه إسحاق عثمان، د. الشفيع خضر، د. ياسر عباس وياسر عرمان”.

وللتمكن من التصويت، وضعت المنصة خيارين للمواطنين، الأول ما هي المنطقة الجغرافية التي يسكن فيها المواطن، والثاني الفئة العمرية للمواطن.

يذكر ان المنصة مكونة من مجموعة مستقلة من سودانيين ذو كفاءات وشهادات عليا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وخبراء في استطلاعات الرأي والتحليل، يهدفون ويعملون على دراسة الرأي العام السوداني عن طريق رصد مواقفه وتحليلها بشكل إحصائي وعلمي – بحسب ما اعلنته المنصة.

وتقول المنصة ان استطلاعتها سوف توفر العناصر الأساسية اللازمة لأجراء دراسات سياسية واجتماعية جادة وتساهم في استخلاص الحلول اللازمة للخروج من حالة الانسداد الحالي وتجنب تكرارها مستقبلا.