مرسوم يلزم شركات المساهمة العامة بإعادة تقيييم أصولها

الخرطوم: السوداني

أصدرت سلطة تنظيم أسواق المال منشورا يقضي بالزام شركات المساهمة العامة بإعادة تقييم اصولها وعكس ذلك في القوائم المالية عند الشروع في زيادة راس المال عن طريق الاكتتاب العام.

وقال رئيس سلطة تنظيم أسواق المال د. شوقي عزمي لـ(وكالة السودان للانباء) ، إن المنشور الجديد يهدف الى حماية المستثمرين في الشركات .

وأشار إلى ان بعض الجهات تقوم بطرح أسهم لزيادة رأس المال دون أن تجري إعادة تقييم لاصولها مما يمكن الآخرين وبمبالغ ضئيلة يسيطرون على الاكتتاب، خاصة بعد أن فقدت غالبية الشركات والبنوك راسمالها الاسمي بعد تعويم سعر الصرف .