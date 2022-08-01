الأمين العام لمجلس السيادة يزور جوبا ويسلم سلفا كير رسالة من البرهان

الخرطوم: السوداني

وصل الأمين العام لمجلس السيادة الفريق، محمد الغالي علي يوسف، صباح اليوم إلى جوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان، في زيارة رسمية تستغرق يومين.

وسيلتقي الفريق الغالي، خلال الزيارة، الرئيس سلفا كير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان، ويسلمه رسالة خطية من رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، بما يخدم آفاق التعاون المشترك بين البلدين.

وكان في استقباله بمطار جوبا الدولي فوت كانق وزير الطاقة بجمهورية جنوب السودان، وأعضاء السفارة السودانية بجوبا.

ويرافق الأمين العام لمجلس السيادة في زيارته لجممهورية جنوب السودان، كل من رئيس مفوضية السلام بروفيسور سليمان الدبيلو ووزير الطاقة والنفط المكلف المهندس محمد عبد الله محمود.