(السوداني) تورد تفاصيل مثيرة بشأن أولى خلافات تسيير المريخ.. ونائبا الرئيس يلمحان بالاستقالة

السوداني: حسن بشير

حصلت (السوداني) على تفاصيل دقيقة بشأن الخلافات التي حدثت داخل أروقة لجنة التسيير المريخية التي شكلت مؤخراً بقرار من لجنة الانتخابات بالنادي.

ووفقاً للتفاصيل الدقيقة بطرف الصحيفة، فإن النائب الأول للرئيس محمد سيد أحمد (الجاكومي) قام بإنشاء مجموعة تضم أعضاء اللجنة في موقع التواصل الاجتماعي الشهير (واتساب) باسم لجنة التسيير.

وتمت إضافة جميع الأعضاء الذين شملهم القرار، وعلى رأسهم رئيس النادي القنصل حازم مصطفى، بالإضافة إلى الأعضاء الآخرين.

وفجّر منشور نائب رئيس النادي الجاكومي الخاص بالدعوة لأول اجتماع للجنة يوم غدٍ (الثلاثاء)، الخلاف داخل عضوية اللجنة.

وبالرغم من الترحيب من قبل نائب رئيس النادي العميد عبد الرحيم بدر الدين بالخطوة وتعليقه بالموافقة، إلى جانب عضو اللجنة حافظ دوسة الذي رحّب بعقد الاجتماع كذلك.

إلا أن المفاجأة كانت حاضرة في تعليق عضو اللجنة محمد الفاتح المقبول الذي تحفظ على الخطوة وقام بإرسال منشور يحوي المادة 45 من النظام الأساسي للنادي والخاصة باجتماعات مجلس الإدارة.

وتحوي المادة المذكورة 5 بنوداً أبرزها أن مجلس الإدارة يعقد اجتماعاً كل شهر، إلى جانب أن الرئيس يجب أن يعقد اجتماعات المجلس في حالة طلب 50٪ من الأعضاء، بالإضافة إلى بعض البنود الأخرى.

وعلمت (السوداني) بأن نائب رئيس النادي الجاكومي رد على العضو محمد المقبول، مؤكداً في البداية معرفته واحترامه للنظام الأساسي للنادي، قبل أن يعود ويؤكد بأن الظرف استثنائي وان هناك قيداً زمنياً من المفترض أن يتم الالتزام به، كما تساءل عن أسباب عدم الدعوة لاجتماع للجنة من قبل رئيس النادي بالرغم من تواجد الأخير بالمجموعة.

يُشار إلى أن المجموعة شهدت كذلك مشاركة أخرى للعضو محمد الفاتح المقبول، الذي قام بنشر فاتورة الطائرة التي أقلت بعثة الفريق إلى حاضرة غرب دارفور الجنينة، وهو الأمر الذي أدى لتساؤلات بين بعض الأعضاء عن أبعاد الخطوة، حيث لم تعقد اللجنة اجتماعاً من الأساس حتى تتم مناقشة مثل هذه الأمور ولم يتم التعليق على منشور المقبول بشأن الفاتورة.

وطبقاً لمعلومات مؤكدة، فإن عددا من أعضاء لجنة التسيير المريخية على رأسهم نائبا رئيس النادي الجيلي تاج الدين أبو شامة والعميد عبد الرحيم بدر الدين، أعلنوا لمقربين منهم رفضهم التام لأي استقطاب او صراعات داخل عضوية اللجنة، مؤكدين الالتزام التام بالقيد الزمني والتكاليف التي شملها قرار التكوين، وألمحوا إلى امكانية تقديمهم لاستقالات حال شعورهم بأي خلافات لا علاقة لها بالمصلحة العامة للنادي.

يذكر أنه وحتى لحظة كتابة هذا الخبر لم يقم رئيس النادي القنصل حازم مصطفى بالترحيب بأعضاء لجنة التسيير بالرغم من ضم الأخيرة لعدد من الشخصيات الجديدة التي لم يسبق لها العمل في مجلس القنصل السابق.