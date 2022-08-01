عقار يلتقي فولكر وعدداً من ممثلي السلك الدبلوماسي حول تطورات مبادرة الخروج من الأزمة الوطنية

الخرطوم: السوداني

التقى عضو مجلس السيادة الانتقالي، مالك عقار، بمقر إقامته صباح اليوم، بفولكر بيرتس، رئيس (يونيتامس)، بمعية ممثلي السلك الدبلوماسي، سفير الاتحاد الأوروبي، وسفير المملكة المتحدة، والقائمة بأعمال السفارة الأمريكية، وممثلي السفارة السعودية والسفير الإماراتي والسفير المصري، حول تطورات مبادرة الخروج من الأزمة الوطنية عبر ترسيخ دعائم الديمقراطية والسلام – بحسب ما أورده إعلام مجلس السيادة.

واستعرض عقار، التطورات على مسار المبادرة، عبر الاجتماعات التي تم عقدها مع القوى والأحزاب السياسية المختلفة، وحركات الكفاح المسلح الموقعة على سلام جوبا، بالإضافة الى المكون العسكري بحسب ما نصت عليه المبادرة في هيكلة العملية السياسية، موضحاً أنه تقدم بمقترح مبدئي لكل هذه المكونات لتوزيع السلطات والصلاحيات بين أجهزة الحكم المختلفة للاتفاق عليها قبل المضي قدماً في تكوين الحكومة، وذلك تمهيداً لمرحلة الحوار الوطني الشامل التي يشارك فيها الجميع، ما عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول.

وأوضح عقار أنه في انتظار الملاحظات المختلفة من مختلف الأطراف لتطوير المبادرة للوصول إلى اتفاق وطني حول توزيع المهام وهياكل السلطة الانتقالية.

وطالب عقار البعثة الأممية والمجتمع الدولي أن تلعب دورها بشكل موحد وفاعل لتقديم الدعم التقني والقانوني في الصياغة القانونية لهذه المهام وتقريب الشقة بين الأطراف المختلفة.