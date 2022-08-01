الزراعة تتجه لتأسيس شركة ” الهواد ” القابضة

الخرطوم: السوداني

كشف وزير الزراعة والغابات المكلف ، د. أبوبكر عمر البشرى ، عن تبلور خطة لتطوير آليات شراكة استراتيجية بنمط حديث يرمي لتأسيس شركة ” الهواد” القابضة الدولية .

جاء ذلك عقب ترؤسه اجتماع اللجنة الفنية المنبثقة عن مجلس إدارة مشروع الهواد والتي تضم في عضويتها وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وكيل وزارة الثروة الحيوانية، وكيل وزارة الري والموارد المائية، ومحافظ المشروع وعددًا من الخبراء الوطنيين الأعضاء في مجلس الإدارة.

وأوضح الوزير أن نموذج الشركة القابضة التي تنضوي تحتها مجموعة شركات تابعة لها – كل واحدة منها ذات مسؤولية محددة ومختصة في مجال بعينه – هو الصيغة الناجعة لتحقيق الأهداف القومية لمشروع الهواد الذي يعتبر مشروعًا استراتيجيًا للتنمية المتكاملة والتكامل الإقليمي والأمن الغذائي داخليًا وبالمحيط العربي والإفريقي.

وأضاف الوزير أن “الهواد القابضة” سوف تستفيد من النمو الهائل في أسواق رأس المال التي أضحت، بوتيرة متزايدة، تجتذب المستثمرين والكيانات الباحثة عن التمويل عبر آليات وخيارات رئيسية ومتعددة لتعبئة الأموال- بخاصة في مشروعات الأمن الغذائي الذي أضحى هاجسًا عالميا

وقال إن المزارعين ملّاك الأراضي سوف يكونون جزءًا أصيلًا في “الهواد القابضة” بأصولهم المملوكة لهم وعبر مؤسساتهم التعاونية التي سوف تدير استثماراتهم.

وأشار إلى أن المشروع يغطّي 2.4 مليون فدان في مرحلته الأولى بولاية نهر النيل، ومخطط له التوسع إلى 5 ملايين فدان كمعبر للتنميةً يخترق ولايات الخرطوم، كسلا، الجزيرة، القضارف .