نهر النيل تغلق الباب أمام “الواسطات” لشغل الوظائف

الخرطوم: السوداني

أغلق وزير المالية والقوى العاملة بولاية نهر النيل ، محجوب السر محمد أحمد ، الباب أمام كل الاستثناءات الوظيفية بالدواوين الحكومية للدولة وقال إن وزارة المالية لن تقوم بتعيين احد في وظيفة الا عبر لجنة الاختيار للخدمة العامة وعبر المنافسة.

وقال الوزير إنه لاسبيل “للواسطات أو الترضيات” ولن نقبل أن يظلم احد أو أن تذهب الوظيفة لغير مستحقيها .

وأوضح أن كل الوظائف الشاغرة تم تحويلها إلى لجنة الاختيار للخدمة العامة لتخضع للمنافسة الشريفة بين كل أبناء الوطن بلا تمييز لأي متقدم لنيلها.