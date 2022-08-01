القبض على متهمين بارتكاب جرائم قتل بنيالا

الخرطوم: السوداني

أوقفت شرطة محلية نيالا بجنوب دارفور ، متهمين بارتكاب جرائم قتل ونهب للممتلكات .

وكشف مدير شرطة محلية نيالا شمال ،العميد بابكر محمد محمود عن القبض على المتهمين فى بلاغ قتل بمنطقة اندور شمال نيالا خلال (48) ساعة وبحوزتهم معروضات مواتر .

وقال العميد بابكر سددنا(6) بلاغات قتل فى الفترة الماضية خلال ثلاثة اشهر بجانب القبض على عملة مزيفة ،أسلحة وذخائر.

من ناحيته اعلن والى جنوب دارفور المكلف ،حامد التجاني هنون ، عن تبرعه بمبلغ (3) ملايين جنيه تحفيزا للقوة الشرطية ومبلغ مليون جنيه لتأهيل قسم شرطة نيالا شمال مشيدا بالإنجاز الكبير الذي حققته قوات الشرطة فى ضبط المخدرات والمركبات المنهوبة ومرتكبي جرائم القتل .